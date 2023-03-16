Заместитель представителя ЮНИСЕФ: Масштаб разрушений в Карабахе огромен

Как сообщает Report, об этом заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Уильям Аби Абдулла заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительств

Каждый раз посещая освобожденные территории Азербайджана, становится понятно, сколько еще предстоит сделать для их восстановления, потому что масштаб разрушений огромен.

Как сообщает Report, об этом заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане Уильям Аби Абдулла заявил в Агдаме в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и местными представительствами ООН.

Уильям Аби Абдулла отметил, что ЮНИСЕФ сотрудничает с Азербайджаном по ряду проектов.

По его словам, Детский фонд ООН готов поддержать Азербайджан в вопросе решения проблемы селективных абортов, а также в борьбе с домашним насилием.

"Эти вопросы тоже на повестке дня в сотрудничестве с Азербайджаном", - добавил Уильям Аби Абдулла.