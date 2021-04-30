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Взамен "Азербайджанской общины Карабаха" создано новое объединение

Взамен "Азербайджанской общины Карабаха" создано новое объединение Далее мы будем направлять нашу деятельность на возрождение Карабаха
Карабах
30 апреля 2021 г. 13:42
Взамен Азербайджанской общины Карабаха создано новое объединение

Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" обратилось к общественности.

В обращении, поступившем в Report из ОО, говорится:

"Дорогие соотечественники!

Зарегистрированное в 2006 году Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" в период своего существования вело активную деятельность в освещении оккупации Арменией наших земель, изгнания из исконных мест проживания более 1 миллиона азербайджанцев, этнической чистки, геноцида, систематического уничтожения нашего культурного и религиозного наследия, информировала мировую общественность об оккупационной политике Армении. За эти годы члены сообщества на многочисленных встречах, визитах, конференциях, проводимых внутри страны и за ее пределами, всегда привлекали внимание к восстановлению нарушенных в результате оккупации Арменией основных прав человека азербайджанских вынужденных переселенцев.

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики никогда не теряла веру в то, что вернется на свои исконные земли. Хотя мы регулярно призываем к мирному сосуществованию, к сожалению, Армения и армянская община Карабаха не дали положительного ответа на эти призывы.

Наконец, в прошлом году во время 44-дневной Отечественной войны под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Карабах был освобожден, 30-летней тоске по родине миллионов людей был положен конец. Была восстановлена историческая справедливость и территориальная целостность нашей страны.

После этого и Азербайджан, и входящий в его состав Карабах вступили в новый исторический этап. Административно-территориальная единица "Нагорный Карабах" и понятия ее статуса больше не существует. Как и все национальные меньшинства, проживающие в нашей многонациональной и мультикультурной стране, армяне будут свободно жить в Азербайджане.

В новой реальности, сложившейся после Отечественной войны, понятия "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона" и "армянская община Нагорно-Карабахского региона" утратили свою актуальность и общественное значение. Учитывая все это, Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики", проведя заседание 30 апреля 2021 года, приняло решение о роспуске организации.

Далее мы будем направлять нашу деятельность на возрождение Карабаха.

Мы уверены, что в скором времени Карабах станет одним из самых развитых мест нашей страны. Будут восстановлены все города и села, наши культурные и исторические памятники, мечети, разрушенные во время оккупации Арменией. Как сказал и наш победоносный Верховный главнокомандующий, Шуша, культурная столица Азербайджана, которая особенно дорога нашему народу, станет одним из самых красивых городов не только Азербайджана, но и мира. Будет проведена соответствующая работа, направленная на реинтеграцию проживающих в Карабахе граждан Азербайджана армянского происхождения в экономическую, социальную и гуманитарную жизнь нашей страны и обеспечение их проживания в рамках законов Азербайджанской Республики.

Учитывая вышесказанное, для поддержки этой священной миссии мы заявляем о создании общественного объединения "Возвращение в Карабах"".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağın Azərbaycanlı İcması İctimai Birliyi buraxılıb, yeni təşkilat yaradılıb

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