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Выявлен факт осквернения армянами мечети в селе Малыбейли в Шушинском районе

Выявлен факт осквернения армянами мечети в селе Малыбейли в Шушинском районе После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, при осмотре территорий выявлены очередные факты осквернения мечетей армянами.
Карабах
2 октября 2023 г. 18:55
Выявлен факт осквернения армянами мечети в селе Малыбейли в Шушинском районе

После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, при осмотре территорий выявлены очередные факты осквернения мечетей армянами.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, было обнаружено, что мечеть в селе Малыбейли Шушинского района, предположительно построенная в XVII веке, использовалась в качестве стойла для животных.

Отметим, что минарет мечети Малыбейли был взорван вооруженными силами Армении еще в 1992 году, а кровля подожжена с нескольких сторон и приведена в непригодное состояние.

Подобное злодеяние, совершенное в отношение религиозных, исторических и культурных памятников Азербайджана, является очередным наглядным доказательством армянского вандализма.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMalıbəyli kəndindəki məscidin ermənilər tərəfindən təhqir edilməsi faktı üzə çıxıb

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