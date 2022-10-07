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Вюсал Гулиев: Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство

Вюсал Гулиев: Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство "Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство".
Карабах
7 октября 2022 г. 18:35
Вюсал Гулиев: Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство

"Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство".

Как передает муганское бюро Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев на первом форуме Победы в Билясуваре.

В.Гулиев отметил, что эта Победа заложила успешную основу нового этапа в нашем историческом развитии: "Победа, достигнутая в 44-дневной Отечественной войне благодаря решимости Верховного главнокомандующего, сплоченности нашего народа, героизму наших солдат и офицеров, дала нашему народу моральное превосходство. Здесь особо следует отметить упорную деятельность Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева на дипломатическом фронте и в информационной войне. Не каждому народу, государству или президенту доводилось одержать славную победу в справедливой войне".

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Версия на английском языке Vusal Guliyev: Victory in Patriotic War gave moral superiority to Azerbaijani people
Версия на азербайджанском языке ФотоVüsal Quliyev: "Vətən müharibəsində qələbə xalqımıza mənəvi üstünlük gətirdi"

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