Вюсал Гулиев: Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство

"Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство".

"Победа в Отечественной войне дала нашему народу моральное превосходство".

Как передает муганское бюро Report, об этом заявил заведующий сектором отдела по работе с неправительственными организациями Администрации президента Азербайджана Вюсал Гулиев на первом форуме Победы в Билясуваре.

В.Гулиев отметил, что эта Победа заложила успешную основу нового этапа в нашем историческом развитии: "Победа, достигнутая в 44-дневной Отечественной войне благодаря решимости Верховного главнокомандующего, сплоченности нашего народа, героизму наших солдат и офицеров, дала нашему народу моральное превосходство. Здесь особо следует отметить упорную деятельность Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева на дипломатическом фронте и в информационной войне. Не каждому народу, государству или президенту доводилось одержать славную победу в справедливой войне".