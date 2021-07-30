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Вышла в свет книга "Летопись Победы", посвященная победе во Второй Карабахской войне

Вышла в свет книга "Летопись Победы", посвященная победе во Второй Карабахской войне Издана книга "Летопись Победы", посвященная славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.
Карабах
30 июля 2021 г. 11:32
Вышла в свет книга Летопись Победы, посвященная победе во Второй Карабахской войне

Издана книга "Летопись Победы", посвященная славной победе Азербайджана во Второй Карабахской войне.

Как передает Report, книга начинается со вступительного слова президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Центральной идеей "Летописи Победы" является прослеживание в формате хроники хода Отечественной войны, происходящих в тот период процессов, послевоенного возвращения.

Для более подробного и последовательного изложения процессов книга разделена на три части – "Преддверие", "Отечественная война" и "Возвращение".

"Летопись Победы" имеет формат хроники, в связи с чем планируется продолжение издания, связанное с Большим возвращением.

Хроника составлена на азербайджанском, русском и английском языках, чтобы охватить местную и зарубежную аудиторию.

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Версия на английском языке Фото"A Chronicle of Victory” dedicated to Azerbaijan’s glorious victory in Second Karabakh War published
Версия на азербайджанском языке Фотоİkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəyə həsr olunmuş “Zəfər Salnaməsi” kitabı çap olunub

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