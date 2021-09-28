Подготовлен видеоролик о молчании международных организаций по поводу разрушений в Карабахе

ЮНЕСКО и другие международные структуры по-прежнему остаются слепы к масштабам разрушений Карабаха и Восточного Зангезура в период армянской оккупации

ЮНЕСКО и другие международные структуры по-прежнему остаются слепы к масштабам разрушений Карабаха и Восточного Зангезура в период армянской оккупации.

Как передает Report, об этом говорится в очередном видеоролике Youtube-канала VMedia.

"2020 год - это разрушенный Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Губадлы, Лачын, Кяльбаджар и еще 300 населенных пунктов на общей площади в более, чем 10 тысяч кв.км. Такой вид они приняли в результате 30 лет армянской оккупации", - подчеркивают авторы канала.

В видеоролике отмечается, что эта ужасающая картина чудовищного варварства открылась после того, как в ходе Второй Карабахской войны земли Азербайджана были наконец освобождены от вооруженных сил Армении. История человечества такого вандализма еще не знала - ни во время Первой и Второй мировой, ни любых других, захватнических войн.

"Однако эти преступления, эти преднамеренные разрушения культурных и исторических объектов Азербайджана, никак не осудили ни мировая общественность, ни ЮНЕСКО, ни Совет Безопасности", - говорится в видеоролике.