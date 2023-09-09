Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди

В Ханкенди проживали азербайджанцы, и мы верим, что вернемся туда.

В Ханкенди проживали азербайджанцы, и мы верим, что вернемся туда.

Об этом Report сказала вынужденная переселенка из Ханкенди Хатира Велиева.

Она рассказала, что родилась в 1965 году в Ханкенди, там же посещала детский сад и школу.

По словам Велиевой, до 1989 года в Ханкенди проживало более 12 тысяч азербайджанцев, однако затем из-за войны население было вынуждено покинуть родные места: "Мы вынужденно переселились в близлежащие районы Ханкенди, и в дальнейшем 3-4 раза становились вынужденными переселенцами, не теряя надежду на возвращение".

Велиева отметила, что в настоящее время проживающие в 41 районе Азербайджана жители Ханкенди готовы в любой момент вернуться в родные дома: "Изначально в Ханкенди не проживало армянское население. Первыми его жителями были азербайджанцы. До Гюлистанского договора 1813 года, который насильственно присоединил Карабахское ханство к Российской империи, Ханкенди был небольшим поселением, где проживала ханская семья и немногочисленные приближенные. В Ханкенди не проживали ни армянские, ни русские семьи. Сразу после российского вторжения там разместились штаб и казармы Кавказской кавалерийской дивизии царской армии. На картах царской России 1847 года поселение официально именуется Ханкенди. После этого в Ханкенди начали заселять армян из Ирана, обеспечивая их работой в воинских частях царской армии, в государственных учреждениях.

Несмотря на это, в городе проживало значительное количество представителей ханского рода, азербайджанской интеллигенции, музыкантов и художников. Несмотря на целенаправленную политику изоляции, они имели серьезное право голоса в Ханкенди, и власти считались с ними. После установления советской власти Центральный исполнительный комитет Азербайджанской ССР 7 июля 1923 года принял постановление “О создании Нагорно-Карабахской автономной области”. Этим решением Ханкенди был объявлен центром провинции”.