Выехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Выехавшая из Баку автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, на протяжении дня ожидает на дороге Агдам-Хан

Выехавшая из Баку автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, на протяжении дня ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report .

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами мучных изделий со вчерашнего дня находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца, волонтеры ночевали и отдыхали в палатках, установленных на территории.

В связи с доставкой гуманитарной помощи в Ханкенди сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца провели переговоры с российскими миротворцами и ожидают от них ответа.

Это еще раз доказывает, что Армения и пресловутый режим, созданный и поддерживаемый ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создают искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди.