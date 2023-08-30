О нас

Выехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Выехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди Выехавшая из Баку автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, на протяжении дня ожидает на дороге Агдам-Хан
Карабах
30 августа 2023 г. 08:23
Выехавшая из Баку колонна с 40 т гумпомощи для армянских жителей Карабаха ожидает на дороге Агдам-Ханкенди

Выехавшая из Баку автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, на протяжении дня ожидает на дороге Агдам-Ханкенди.

Об этом сообщает командированный на территорию сотрудник Report.

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами мучных изделий со вчерашнего дня находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца, волонтеры ночевали и отдыхали в палатках, установленных на территории.

В связи с доставкой гуманитарной помощи в Ханкенди сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца провели переговоры с российскими миротворцами и ожидают от них ответа.

Это еще раз доказывает, что Армения и пресловутый режим, созданный и поддерживаемый ею в Карабахском регионе Азербайджана, целенаправленно создают искусственные препятствия использованию дороги Агдам-Ханкенди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdan erməniəsilli şəxslərə 40 ton humanitar yardım aparan karvan Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Bakıdan erməniəsilli şəxslərə 40 ton humanitar yardım aparan karvan Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir
FotoBakıdan erməniəsilli şəxslərə 40 ton humanitar yardım aparan karvan Ağdam-Xankəndi yolunda gözləyir
30 Avqust , 2023 08:11
Milli Qəhrəman Şövqiyar Abdullayevin şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 31 il ötür
Milli Qəhrəman Şövqiyar Abdullayevin şəhidlik zirvəsinə ucalmasından 31 il ötür
29 Avqust , 2023 10:01
Şəhid jurnalistlər - Çingiz Mustafayev və Sirac Abışovun doğum günüdür
Şəhid jurnalistlər - Çingiz Mustafayev və Sirac Abışovun doğum günüdür
29 Avqust , 2023 01:01
Ermənilər tərəfindən törədilən Ballıqaya qətliamının ildönümüdür
Ermənilər tərəfindən törədilən Ballıqaya qətliamının ildönümüdür
28 Avqust , 2023 00:00
Prezidentin Şərqi Zəngəzurun iki rayonuna səfəri Ermənistana endirilmiş zərbələrin başqa yollarla davamıdır - RƏY
Prezidentin Şərqi Zəngəzurun iki rayonuna səfəri Ermənistana endirilmiş zərbələrin başqa yollarla davamıdır - RƏY
26 Avqust , 2023 21:14
Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası üçün xüsusi modellər düşünmək niyyətimiz yoxdur - RƏY
"Qarabağ ermənilərinin reinteqrasiyası üçün xüsusi modellər düşünmək niyyətimiz yoxdur" - RƏY
26 Avqust , 2023 18:38
Ukrayna səfiri: “Laçın gözəlliyi ilə heyran edir”
Ukrayna səfiri: “Laçın gözəlliyi ilə heyran edir”
26 Avqust , 2023 18:05
Prezidentin köməkçisi Laçın Şəhəri Günü ilə bağlı paylaşım edib
Prezidentin köməkçisi Laçın Şəhəri Günü ilə bağlı paylaşım edib
26 Avqust , 2023 17:23
Dünya şöhrətli fotoqrafın Laçında “Evim, gözəl evim!” layihəsi təqdim olunub
Dünya şöhrətli fotoqrafın Laçında “Evim, gözəl evim!” layihəsi təqdim olunub
26 Avqust , 2023 17:04
Deputat: Prezidentin Laçın və Kəlbəcərə səfəri azad edilən ərazilərin diqqət mərkəzində olduğunu sübut edir
Deputat: "Prezidentin Laçın və Kəlbəcərə səfəri azad edilən ərazilərin diqqət mərkəzində olduğunu sübut edir"
26 Avqust , 2023 16:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi