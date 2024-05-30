Вугар Сулейманов: Участие более 300 гостей свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов

Участие более 300 гостей на этой конференции свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов.

Участие более 300 гостей на этой конференции свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

По его мнению, конференция предоставит широкие возможности для мобилизации наших усилий в решении глобальной проблемы наземных мин и снижения воздействия на окружающую среду.

"В сотрудничестве с нашим давним стратегическим партнером ПРООН, с которым мы поддерживаем плодотворные партнерские отношения с 1999 года, эта конференция посвящена теме, имеющей первостепенное значение не только для нашей страны, но и в региональном и глобальном масштабе", - заявил он.