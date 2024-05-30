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Вугар Сулейманов: Участие более 300 гостей свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов

Вугар Сулейманов: Участие более 300 гостей свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов Участие более 300 гостей на этой конференции свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов.
Карабах
30 мая 2024 г. 11:24
Вугар Сулейманов: Участие более 300 гостей свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов

Участие более 300 гостей на этой конференции свидетельствует о важности обсуждаемых вопросов.

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

По его мнению, конференция предоставит широкие возможности для мобилизации наших усилий в решении глобальной проблемы наземных мин и снижения воздействия на окружающую среду.

"В сотрудничестве с нашим давним стратегическим партнером ПРООН, с которым мы поддерживаем плодотворные партнерские отношения с 1999 года, эта конференция посвящена теме, имеющей первостепенное значение не только для нашей страны, но и в региональном и глобальном масштабе", - заявил он.

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Версия на английском языке ANAMA chief: Participation of more than 300 guests testifies to importance of issues discussed
Версия на азербайджанском языке Vüqar Süleymanov: 300-dən çox qonağın iştirakı müzakirə olunan məsələlərin əhəmiyyətindən xəbər verir

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