Глава ANAMA: Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы

Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы в Карабахе.

Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы в Карабахском регионе

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

Он отметил, что 10 285 квадратных километров освобожденных от оккупации территорий считаются в разной степени загрязненными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

В. Сулейманов подчеркнул, что воздействие наземных мин и других взрывных устройств распространяется на весь регион.

"Это загрязнение представляет представляет угрозу для жизни и здоровья наших граждан, а также оказывает значительное негативное воздействие на природу и биоразнообразие всего региона",- добавил он.