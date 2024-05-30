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Глава ANAMA: Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы

Глава ANAMA: Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы в Карабахе.
Карабах
30 мая 2024 г. 11:13
Глава ANAMA: Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы

Необходимо усилить международную поддержку для ликвидации последствий минной проблемы в Карабахском регионе

Как передает Report, об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов заявил в ходе международной конференции по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего" в Зангилане.

Он отметил, что 10 285 квадратных километров освобожденных от оккупации территорий считаются в разной степени загрязненными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

В. Сулейманов подчеркнул, что воздействие наземных мин и других взрывных устройств распространяется на весь регион.

"Это загрязнение представляет представляет угрозу для жизни и здоровья наших граждан, а также оказывает значительное негативное воздействие на природу и биоразнообразие всего региона",- добавил он.

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Версия на английском языке ANAMA chief calls for strengthening int'l support to address consequences of mine problem
Версия на азербайджанском языке ANAMA sədri: Mina probleminin nəticələrini aradan qaldırmaq üçün beynəlxalq dəstəyi gücləndirmək lazımdır

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