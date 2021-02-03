Вторая встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России состоится в феврале

Вторая встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука состоится в течение февраля

Вторая встреча вице-премьеров Азербайджана, Армении и России – Шахина Мустафаева, Мгера Григоряна и Алексея Оверчука состоится в течение февраля. Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщили в офисе армянского вице-премьера.

В офисе Григоряна также отметили, что в первую подгруппу войдут представители министерства территориального управления и инфраструктур, Минэкономики, Минобороны, МИД, Службы национальной безопасности.

А во вторую подгруппу – представители Комитета госдоходов, Минэкономики, Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, СНБ и МИД.

30 января в Москве состоялась первая трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.