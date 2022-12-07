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Мухаммад Асиф Нур: Вторая карабахская война сблизила Пакистан и Азербайджан

Мухаммад Асиф Нур: Вторая карабахская война сблизила Пакистан и Азербайджан Вторая Карабахская война сблизила Пакистан и Азербайджан больше, чем когда-либо прежде.
Карабах
7 декабря 2022 г. 13:56
Мухаммад Асиф Нур: Вторая карабахская война сблизила Пакистан и Азербайджан

Вторая Карабахская война еще больше сблизила Пакистан и Азербайджан.

Об этом в интервью Report сказал председатель Глобального бизнес альянса (Global Business Alliance) и генеральный директор Belt and Road Consultants Pvt Ltd Мухаммад Асиф Нур.

“Пакистан и Турция оказали поддержку в этой войне и помогали любым возможным способом как морально, так и стратегически. Эта война также сблизила Пакистан и Азербайджан больше, чем когда-либо прежде. Когда я путешествовал по Азербайджану, где бы я ни встречался с местными жителями, они проявляли к Пакистану величайшее уважение и безусловную любовь”, - сказал он.

Мухаммад Асиф Нур также отметил, что антиазербайджанская резолюция, которая была недавно принята Национальной ассамблеей и Сенатом Франции, является результатом сильного лоббирования армянской диаспоры в различных европейских странах, включая Францию.

“Я думаю, что это неуместная резолюция, поскольку Европейский союз призывает к диалогу и дискуссиям между двумя странами. Она может поставить под угрозу мирный процесс”, - отметил он.

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Версия на английском языке Muhammad Asif Noor: Second Karabakh war brought Pakistan & Azerbaijan closer
Версия на азербайджанском языке Şirkət direktoru: “İkinci Qarabağ müharibəsi Pakistan ilə Azərbaycanı yaxınlaşdırdı”

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