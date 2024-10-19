Вторая группа путешественников из Грузии прибыла в Карабах

Вторая группа путешественников из Грузии прибыла в Карабах и Восточный Зангезур.

Вторая группа путешественников из Грузии прибыла в Карабах.

Как передает Report, в первый день своего нахождения на освобожденных территориях туристы посетят Ханкенди.

20 октября они побывают в Агдаме и Шуше. Путешественники смогут воочию увидеть разрушения, учиненные армянскими войсками в период оккупации, а также ознакомиться с восстановительными работами, проводимыми на освобожденных территориях.

Отметим, что в Азербайджан приехали три группы путешественников из Грузии в составе 30 человек. Цель их визита - ознакомление со строительно-восстановительными работами в регионе.

Визит путешественников на освобожденные территории завершится 22 октября.