Состоялась встреча в видеоформате вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Состоялась встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в видеоформате.

Состоялась встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в видеоформате.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

В обсуждениях приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Были обсуждены вопросы безопасности в Нагорном Карабахе и его окрестностях, а также открытие коммуникационных линий в регионе.