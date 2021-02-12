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Состоялась встреча в видеоформате вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Состоялась встреча в видеоформате вице-премьеров Азербайджана, Армении и России Состоялась встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в видеоформате.
Карабах
12 февраля 2021 г. 18:18
Состоялась встреча в видеоформате вице-премьеров Азербайджана, Армении и России

Состоялась встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении в видеоформате.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Армения.

В обсуждениях приняли участие заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян и заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Были обсуждены вопросы безопасности в Нагорном Карабахе и его окрестностях, а также открытие коммуникационных линий в регионе.

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Версия на английском языке Deputy Prime Ministers of Azerbaijan, Russia and Armenia hold meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan baş nazirlərinin müavinləri görüşüb

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