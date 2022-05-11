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Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время

Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна планируется в ближайшее время.
Карабах
11 мая 2022 г. 19:38
Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также представителей двух стран по вопросам демаркации и делимитации границы состоится в обозримом будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время лекции в институте международных отношений в Нидерландах.

"Сегодня я должен подтвердить свою позицию, в соответствии с которой мы готовы вести переговоры. В ближайшее время планируется встреча наших представителей по демаркации и делимитации, состоится встреча министров иностранных дел. Мы прошли через очень тяжелые испытания, но сегодня я могу сказать: у меня есть глубокое убеждение, что мы на правильном пути", - приводит его слова пресс-служба правительства.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Armenian FMs may meet in near future
Версия на азербайджанском языке Yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşü planlaşdırılır

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