Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируют в ближайшее время

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна планируется в ближайшее время.

Встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, а также представителей двух стран по вопросам демаркации и делимитации границы состоится в обозримом будущем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время лекции в институте международных отношений в Нидерландах.

"Сегодня я должен подтвердить свою позицию, в соответствии с которой мы готовы вести переговоры. В ближайшее время планируется встреча наших представителей по демаркации и делимитации, состоится встреча министров иностранных дел. Мы прошли через очень тяжелые испытания, но сегодня я могу сказать: у меня есть глубокое убеждение, что мы на правильном пути", - приводит его слова пресс-служба правительства.