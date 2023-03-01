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Встречи с проживающими в Карабахе армянами инициированы не какими-либо кругами - МНЕНИЕ

Встречи с проживающими в Карабахе армянами инициированы не какими-либо кругами - МНЕНИЕ "После того, как президент Ильхам Алиев озвучил свое требование, связанное с Варданяном, на Мюнхенской конференции по безопасности, вопрос установления контактов с представителями армянской общины, проживающей в Карабахе, стал реальностью. Глава на
Карабах
1 марта 2023 г. 16:12
Встречи с проживающими в Карабахе армянами инициированы не какими-либо кругами - МНЕНИЕ

"После того, как президент Ильхам Алиев озвучил свое требование на Мюнхенской конференции по безопасности, связанное с Варданяном, вопрос установления контактов с представителями армянской общины, проживающими в Карабахе, стал реальностью. Глава нашего государства неоднократно заявлял, что проживающее в Карабахе жители армянского происхождения являются нашими гражданами. Полагаю, что на сегодняшней встрече в Ходжалы состоялись обсуждения вопросов интеграции граждан страны армянского происхождения в наше общество".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

"Сообщается, что очередные встречи могут состояться в других городах Азербайджана. Другими словами, для интеграции армян необходимо проведении большого количества встреч, и таким образом начнется процесс нормализации. Эти встречи инициируются не какими-либо кругами. Это результат политики главы нашего государства. Думаю, что процесс подписания мирного договора с Арменией будет реализован путем проведения обсуждений на двусторонних встречах", - подчеркнул депутат.



По мнению парламентария, хотя на первый взгляд и кажется, что иностранные партнеры вносят вклад в процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, в реальности их деятельность малоэффективна: "Думаю, что процесс нормализации отношений с Арменией начнется в ближайшее время, а мир и стабильность придут в регион в 2023 году".
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Версия на азербайджанском языке "Ermənilərlə görüşlər hər hansı dairənin təşəbbüsü ilə deyil, ölkə başçımızın siyasəti sayəsində baş tutur" - RƏY

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