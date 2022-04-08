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Эксперт: Встреча в Брюсселе даст новый импульс в достижении мира в регионе

Эксперт: Встреча в Брюсселе даст новый импульс в достижении мира в регионе Усилия и роль ЕС в организации встреч глав государств Азербайджана и Армении заслуживают похвалы, cчитает Акрам
Карабах
8 апреля 2022 г. 11:46
Эксперт: Встреча в Брюсселе даст новый импульс в достижении мира в регионе

Трехсторонняя встреча между президентом Азербайджана, премьер-министром Армении и главой Совета ЕС в Брюсселе придаст новый импульс в достижении мира в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил исполнительный директор Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS, Пакистан) Халид Таймур Акрам.

Усилия и роль ЕС в организации встреч глав государств Азербайджана и Армении заслуживают похвалы, считает эксперт.

“Я верю, что благодаря решительной политике Азербайджана и дальновидному руководству обе стороны достигнут необходимых соглашений к концу апреля. Однако Армения должна проявить гибкость со своей стороны, чтобы разрядить напряженность. В это важное время происходит много новых событий”, - добавил он, призвав Армению играть конструктивную роль в сотрудничестве с Азербайджаном для обеспечения региональной стабильности и налаживания отношений с другими странами.

Напомним, 6 апреля в Брюсселе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Brüssel görüşü regionda sülhün əldə olunmasına yeni təkan verəcək”
Версия на английском языке Expert: Brussels meeting to give new impetus to achieving peace in region

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