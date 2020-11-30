Всемирно известный фотограф показал вандализм армян в Агдаме

Реза Дегати: "Вандализм культурного, духовного и религиозного наследия недопустим"

Вандализм культурного, духовного и религиозного наследия недопустим.

Как сообщает Report, об этом всемирно известный фотограф Реза Дегати написал на своей странице Facebook, опубликовав фотографии из разрушенного армянами азербайджанского города Агдам.

"Я видел это в разных конфликтах. Последние несколько дней в Карабахе я видел, как уничтожены кладбища, сожжены дома , а мечети превращены в коровники".

Он также поделился фотографиями мечети Гияси в Агдамском районе, которая использовалась армянами в течение трех десятилетий оккупации под коровник.

"Когда азербайджанцы обнаружили ее, там было полно навоза. Перед выездом из региона оккупант взял, что мог, и сжег мечеть. Реконструкция и реабилитация будут длительным процессом", - заключил он.