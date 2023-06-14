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Всемирно известные путешественники ознакомились с ходом разминирования в Агдаме

Всемирно известные путешественники ознакомились с ходом разминирования в Агдаме Всемирно известные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме.
Карабах
14 июня 2023 г. 09:56
Всемирно известные путешественники ознакомились с ходом разминирования в Агдаме

Всемирно известные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме.

Как передает Report, гостям рассказали о минах, установленных на территориях Азербайджана Арменией за годы оккупации, и о ходе их разминирования.

Помимо этого, им был показан процесс обезвреживания найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyahətçilər Ağdamda minatəmizləmə işləri ilə tanış olublar
Версия на английском языке ФотоWorld famous travelers get acquainted with demining in Azerbaijan’s Aghdam

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