Всемирно известные путешественники ознакомились с ходом разминирования в Агдаме

Всемирно известные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме.

Всемирно известные путешественники ознакомились с процессом разминирования в Агдаме.

Как передает Report, гостям рассказали о минах, установленных на территориях Азербайджана Арменией за годы оккупации, и о ходе их разминирования.

Помимо этого, им был показан процесс обезвреживания найденных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, сегодня начался четырехдневный визит всемирно известных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур. Делегация в течение 4 дней проследует по маршруту автомобильной дороги Агдам-Тертер-Кельбаджар-Лачин-Губадлы-Зангилан-Джебраил-Физули-Ходжавенд-Шуша.

Поездка организована всемирно известной организацией MTP (Most Traveled People).