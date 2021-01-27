О нас
Report Georgia
Аудио новости

Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса

Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса В Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено
Карабах
27 января 2021 г. 10:15
Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса

Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель миротворческих сил полковник Дмитрий Перепелкин.
"Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих", - сказал Перепелкин журналистам.

Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено. Российскими инженерно-саперными группами обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Освобожденное от оккупации село Геярчинвейселли Джабраильского района
ФотоОсвобожденное от оккупации село Геярчинвейселли Джабраильского района
27 января 2021 г. 10:18
Российские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
ФотоРоссийские военные готовятся к работе в совместном Российско-Турецком центре по контролю за прекращением огня
27 января 2021 г. 09:27
Армении передали тело 31 военнослужащего
Армении передали тело 31 военнослужащего
27 января 2021 г. 06:10
На освобожденных территориях обезврежено большое количество мин
ФотоНа освобожденных территориях обезврежено большое количество мин
27 января 2021 г. 03:01
МИД: Попытки армянской делегации в ПАСЕ внести поправки в проект резолюции провалились
МИД: Попытки армянской делегации в ПАСЕ внести поправки в проект резолюции провалились
26 января 2021 г. 23:09
Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет
Глава МИД Германии: Доказательств участия боевиков на стороне Азербайджана нет
26 января 2021 г. 21:05
Глава МИД Ирана: Созданы условия для процветания Карабаха, сотрудничества и взаимодействия
Глава МИД Ирана: Созданы условия для процветания Карабаха, сотрудничества и взаимодействия
26 января 2021 г. 16:32
Сотрудники МЧС Азербайджана и России очистили от мин 3 гектара территории
ФотоСотрудники МЧС Азербайджана и России очистили от мин 3 гектара территории
26 января 2021 г. 16:27
Лавров: Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе
Лавров: Мы не собираемся оставлять своим вниманием ситуацию в Карабахе
26 января 2021 г. 16:20
Зариф: Благодаря миру мы сможем двигаться к экономическому прогрессу всего региона
Зариф: Благодаря миру мы сможем двигаться к экономическому прогрессу всего региона
26 января 2021 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi