Всех российских миротворцев в Карабахе привили от коронавируса

В Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено

Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель миротворческих сил полковник Дмитрий Перепелкин.

"Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих", - сказал Перепелкин журналистам.

Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено. Российскими инженерно-саперными группами обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.