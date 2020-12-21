Все улицы Шуши обследованы, правительству будет представлен отчет

"Наша задача в рамках визита в Шушу состояла в том, чтобы определить местонахождение исторических и культурных памятников в городе и выяснить, какие из них нуждаются в реставрационно-консервационных работах”.

"Наша задача в рамках визита в Шушу состояла в том, чтобы определить местонахождение исторических и культурных памятников в городе и выяснить, какие из них нуждаются в реставрационно-консервационных работах”.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Организация по защите памятников истории и культуры на оккупированных территориях Азербайджана" Фаиг Исмаилов, который находится в Шуше в связи с оценочными и инвентаризационными работами.

Он сказал, что мониторинг проводился на всех улицах города:

"Были и памятники, которые мы только что обнаружили. В Шуше государством зарегистрированы 210 памятников истории и культуры. Мы вновь сфотографировали эти памятники. Армяне отремонтировали два караван-сарая в Шуше. В данном случае мы не можем использовать фразу "восстановлено". Потому что там использованы железные конструкции, железные шиферы. Они не должны использоваться при реставрации памятников. В Шуше сохранились 20% памятников. Однако они непригодны для использования. Мы еще долго будем работать над нашими "отремонтированными" памятниками. 20% наших памятников разрушены полностью, не осталось даже следа. А на месте этих памятников построены различные здания и т.д. А у 40% наших памятников осталась часть стены. Наши памятники в Шуше находятся в очень плачевном состоянии”.

Ф.Исмаилов также отметил, что в настоящее время обсуждаются вопросы реставрации и консервации этих памятников:

“Мы должны закончить наш отчет об этом и представить отчет правительству в среду”.