Все граждане получат право на покупку собственности на освобожденных землях

Об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов

"На освобожденные от оккупации территории на начальном этапе вернутся граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев и беженцев. Потому что эти люди потеряли свое имущество".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в интервью Yeni TV.

Он отметил, что в будущем после завершения процесса возвращения этой категории граждан на постоянное место жительства на освобожденные территории, каждый житель страны получит право на приобретение собственности на этих территориях.