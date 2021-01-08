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Все граждане получат право на покупку собственности на освобожденных землях

Все граждане получат право на покупку собственности на освобожденных землях Об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов
Карабах
8 января 2021 г. 13:22
Все граждане получат право на покупку собственности на освобожденных землях

"На освобожденные от оккупации территории на начальном этапе вернутся граждане, имеющие статус вынужденных переселенцев и беженцев. Потому что эти люди потеряли свое имущество".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в интервью Yeni TV.

Он отметил, что в будущем после завершения процесса возвращения этой категории граждан на постоянное место жительства на освобожденные территории, каждый житель страны получит право на приобретение собственности на этих территориях.

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Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynov: "Digər vətəndaşlar da azad olunan ərazilərdə mülk sahibi olacaqlar"

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