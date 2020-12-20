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ВС Турции продолжают поддерживать Азербайджан

ВС Турции продолжают поддерживать Азербайджан Вооруженные силы Турции будут и дальше поддерживать безопасность освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Карабах
20 декабря 2020 г. 16:12
ВС Турции продолжают поддерживать Азербайджан

Вооруженные силы Турции будут и дальше поддерживать безопасность освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом сообщается в еженедельном бюллетене Минобороны Турции.

Было отмечено, что две специальные противоминные группы численностью 135 человек участвуют в поиске мин и разминировании в поддержку армии Азербайджана. 12 команд, по 4 человека в каждой, и 64 человека, поддерживают обучение и тренировке по разведке и уничтожению других взрывчатых веществ.

«Наше сотрудничество продолжается в координации с Азербайджаном и Россией с целью скорейшего запуска в Агдаме совместного российско-турецкого центра по контролю над прекращением огня в Нагорном Карабахе».

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