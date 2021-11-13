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ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка

ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка Начиная с полудня 13 ноября подразделения ВС Армении с территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, используя стрелковое оружие различного кали
Карабах
13 ноября 2021 г. 18:06
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка

Начиная с полудня 13 ноября подразделения ВС Армении с территории населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечярского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района, используя стрелковое оружие различного калибра, снайперские винтовки и гранатометы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные меры для предотвращения провокации со стороны противника, в настоящее время перестрелка в этом направлении продолжается.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находятся под контролем наших подразделений", - добавили в оборонном ведомстве Азербайджана.

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Версия на английском языке The Armenian armed forces once again committed a provocation in the direction of the Kalbajar region
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Kəlbəcər istiqamətində təxribat törədib, atışma davam edir

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