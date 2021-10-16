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Временный поверенный в делах Ливии: Мы всегда поддерживали Азербайджан

Временный поверенный в делах Ливии: Мы всегда поддерживали Азербайджан Вынужденные переселенцы в скором времени смогут вернуться в свои родные земли в Карабахе, освобожденные Азербайджаном в ходе 44-дневной войны.
Карабах
16 октября 2021 г. 13:37
Временный поверенный в делах Ливии: Мы всегда поддерживали Азербайджан

Вынужденные переселенцы в скором времени смогут вернуться в свои родные земли в Карабахе, освобожденные Азербайджаном в ходе 44-дневной войны.

Как передает корреспондент Report, командированный в Карабах, об этом заявил журналистам временный поверенный в делах Ливии в Азербайджане Ашраф Адем Альмесмарин, отметив, что Ливия всегда поддерживала Азербайджан.

"Сейчас здесь ведутся работы по реконструкции. Мы верим, что Карабах превратится в рай. Мы очень рады, что находимся тут, здесь очень красиво", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Liviyanın müvəqqəti işlər vəkili: "Qarabağın cənnətə çevriləcəyinə inanırıq"
Версия на английском языке Libyan Charge d'Affaires: We have always supported Azerbaijan

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