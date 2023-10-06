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Временно дислоцированные в Карабахе миротворцы РФ свернули три наблюдательных поста

Временно дислоцированные в Карабахе миротворцы РФ свернули три наблюдательных поста Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули два постоянных и один временный наблюдательный пост.
Карабах
6 октября 2023 г. 21:11
Временно дислоцированные в Карабахе миротворцы РФ свернули три наблюдательных поста

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули три наблюдательных поста.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что было свернуто два постоянных и один временный наблюдательные посты.

Согласно информации Министерства обороны Азербайджана на 2 октября, после завершения антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана было конфисковано 2 608 единиц стрелкового оружия, 235 гранатометов, 60 пушек и гаубиц, 31 единица бронетехники и др.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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