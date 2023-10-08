Временно дислоцированные в Карабахе миротворцы РФ свернули еще два наблюдательных поста

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули два наблюдательных поста.
Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.
Напомним, что 7 октября миротворцы свернули один, а еще днем ранее, 6 октября, - три наблюдательных поста.
Отметим, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.
Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.