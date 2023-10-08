Временно дислоцированные в Карабахе миротворцы РФ свернули еще два наблюдательных поста

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули два наблюдательных поста.

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули два наблюдательных поста.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны России.

Напомним, что 7 октября миротворцы свернули один, а еще днем ранее, 6 октября, - три наблюдательных поста.

Отметим, что российский миротворческий контингент (РМК) был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с пунктом 3 "Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения, президента Российской Федерации" от 10 ноября 2020 года.

Документ предусматривал развертывание РМК параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания составлял 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.