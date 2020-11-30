Враг при отступлении беспорядочно минировал территории

"Мы не обращались к Армении для предоставления карты минирования"

"Мы не обращались к Армении для предоставления карты минирования".

Об этом Report сообщил начальник оперативного штаба Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) Идрис Исмаилов.

По его словам, в период Первой и Второй Карабахских войн противник при отступлении беспорядочно минировал территории:

"Учитывая это, мы не может дать полную гарантию безопасности на основании карты минирования. Неправильно было бы говорить, что мы очистили территории от мин, ссылаясь на эти карты. Поэтому нельзя полностью ссылаться на эти карты".