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Впечатлен целостным подходом президента Азербайджана к вопросам мира в регионе

Впечатлен целостным подходом президента Азербайджана к вопросам мира в регионе Впечатлен остротой и его целостным подходом президента Азербайджана.
Карабах
29 апреля 2022 г. 20:51
Впечатлен целостным подходом президента Азербайджана к вопросам мира в регионе

Впечатлен остротой ума и целостным подходом к вопросам президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Report сказал директор Центра руководства, религии и ценностей Женевского Университета Венцеслав Сабев.

По мнению Сабева, Ильхам Алиев рассматривает не только краткосрочную перспективу развития событий, но стремится к многостороннему подходу к вещам, смотря на прошлое, настоящее и, самое главное, в будущее, с тем, чтобы определить необходимые шаги для обеспечения мирного сосуществования не только на Южном Кавказе, но и во всей Центральной Азии.

"Мы также говорили обо всей Европе и в целом о мире. Так что я был очень впечатлен его глобальным подходом к устойчивому развитию на долгие годы", - отметил Сабев.

По словам эксперта, для мирного долгосрочного устойчивого развития в регионе необходимо, чтобы стороны прислушивались друг к другу, что и было одним из месседжей президента Алиева.

"Я настроен очень оптимистично после встреч с президентом Азербайджана и министром иностранных дел вашей страны относительно возможности такого устойчивого развития", - отметил он.

Говоря о поездке на освобожденные земли Азербайджана, он отметил, что его визит в Шушу дал надежду на возможность мирного сосуществования здесь в будущем.

По его словам, его роль, как представителя Швейцарии, заключается в том, чтобы максимально стимулировать диалог сторон на уровне гражданского общества, СМИ, религиозных общин и пр. "Благодаря культурным событиям, концертам, туристическому обмену, я верю, что Карабах превратится в очень привлекательное туристическое направление", - сказал В.Сабев.

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Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Prezidentinin məsələlərə hərtərəfli yanaşması məni heyran etdi”

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