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Возвратившийся в Агалы Шахин Махмудов: Мы будем здесь творить и созидать

Возвратившийся в Агалы Шахин Махмудов: Мы будем здесь творить и созидать "Агалы был прекрасен и до войны. А теперь стал еще красивее. Мы будем здесь жить, творить и созидать".
Карабах
12 сентября 2022 г. 16:26
Возвратившийся в Агалы Шахин Махмудов: Мы будем здесь творить и созидать

"Агалы был прекрасен и до войны. А теперь стал еще красивее. Мы будем здесь жить, творить и созидать".

Об этом карабахскому бюро Report сказал возвратившийся в Агалы житель села Шахин Махмудов.

Он отметил, что покинул Агалы в 14 лет:

"Сначала мы разместились в Бейлагане, затем в Баку. Сейчас я с семьей, детьми вернулся в наше село. Моему младшему ребенку 6, старшему 16 лет. К счастью, мы вернулись в наше село. Мы вырастили наших детей в духе любви к родному краю. Мы все радуемся, что вернулись сюда".

Старший сын Ш.Махмудова, 16-летний Агшин Махмудов подчеркнул, что всегда мечтал приехать в отчий край:

"Это не беспричинно. Хоть я и не видел Агалы, моя бабушка, родители много говорили о селе. Агалы всегда был в моем сердце, всегда мечтал приехать сюда. Сегодня это моя мечта сбылась. Я рад, что приехал на родину, буду здесь жить, завершу образование в нашем селе".

Всего в село Агалы, построенное в соответствии с концепцией "умного села", на первом этапе переселена 41 семья (201 человек), на втором этапе - 25 семей (125 человек). Здесь жители обеспечены качественными, полностью отвечающими современным требованиям домами, оснащенными "умными" технологиями. Также стоит отметить, что до оккупации эта административная территория объединяла 3 села. В то время в Первом Агалы проживало 40 семей (154 человека), во Втором Агалы - 60 семей (245 человек), в Третьем Агалы - 161 семья (675 человек).

На площади села Агалы создан Центр государственных услуг. Здесь действуют районное отделение ООО "Азерпочт", ASAN xidmət, DOST, центры развития малого и среднего бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Ağalıya qayıdan Şahin Mahmudov: “Burada qurub-yaradacağıq”

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