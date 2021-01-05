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Возвращенный из плена азербайджанец: Я не знал об окончании войны

Возвращенный из плена азербайджанец: Я не знал об окончании войны "Враг не соблюдает международное право"
Карабах
5 января 2021 г. 14:59
Возвращенный из плена азербайджанец: Я не знал об окончании войны
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“Я выражаю признательность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву. Благодаря ему мы вернулись на родину и воссоединились с родными".

Как передает Report, об этом на проведенной сегодня в Центре анализа международных отношений пресс-конференции сказал освобожденный из армянского плена военнослужащий Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу.

Он сообщил, что во время нахождения в плену подвергался пыткам: "Враг не соблюдает международное право. Будучи в плену, я не знал об окончании войны. 10 декабря я увидел, как армяне смотрят по телевизору наш парад. Армяне же кричали: "Пашинян, Пашинян". Я решил, что наша армия победила, раз происходит такое. Еще раз выражаю благодарность Верховному главнокомандующему за возвращение на родину".

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Версия на азербайджанском языке Erməni əsirliyindən qayıdan azərbaycanlı: "Müharibənin bitdiyini bilmirdim"

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