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Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ

Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ Сегодня исполняется 31 год со дня проведения азербайджанской армией операции "Дашалты". Командированные в Шушу сотрудники Report 26 января посетили село Дашалты. Отметим, что операция была проведена с целью освобождения шушинского села Дашалты от
Карабах
26 января 2023 г. 16:14
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня исполняется 31 год со дня проведения азербайджанской армией операции "Дашалты".

Командированные в Шушу сотрудники Report 26 января посетили село Дашалты.

Отметим, что операция была проведена с целью освобождения шушинского села Дашалты от армянской оккупации и длилась с 25 января до вечера 26 января 1992 года.

В ходе военной операции азербайджанская армия потеряла 90 человек. Но в результате Отечественной войны кровь азербайджанцев, погибших в этой операции, не осталась не отмщенной.

9 ноября 2020 года азербайджанская армия освободила село Дашалты, которое с 1991 года находилось под контролем армянских вооруженных формирований. Спустя 28 лет наступило возмездие за погибших в ходе операции "Дашалты".

Report представляет фоторепортаж из села Дашалты:

Фото: Фирудин Салимов

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşaltı: qisas qiyamətə qalmadı - FOTOREPORTAJ

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