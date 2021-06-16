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Восстановлена могила национального героя Алияра Алиева - ФОТО

Восстановлена могила национального героя Алияра Алиева - ФОТО В селе Газъян Губадлинского района восстановлена разрушенная армянами могила национального героя Азербайджана Алияра Алиева.
Карабах
16 июня 2021 г. 12:39
Восстановлена могила национального героя Алияра Алиева - ФОТО
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В селе Газъян Губадлинского района восстановлена разрушенная армянами могила национального героя Азербайджана Алияра Алиева.

Как сообщает Report, фото об этом распространились в социальных сетях.

А.Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газъян Губадлинского района. В 1979 году окончил с отличием Азербайджанский государственный институт физической культуры и некоторое время работал учителем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района.

В последний раз он принял участие в боях 3 октября 1992 года в двух километрах от Лачина. Командир роты А.Алиев и его водитель Алисадет Агаев героически погибли в бою за высоту "Тикянлы Зями". А.Алиев похоронен в селе Газъян Губадлинского района.

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Версия на азербайджанском языке Milli Qəhrəman Əliyar Əliyevin məzarı bərpa olunub - FOTO

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