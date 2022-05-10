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Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева

Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с нынешним этапом восстановительных работ, проводимых в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше.
Карабах
10 мая 2022 г. 22:54
Восстановительные работы в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше проводятся Фондом Гейдара Алиева

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с нынешним этапом восстановительных работ, проводимых в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше.

Как передает Report, помощник Президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что восстановительные работы, продолжающиеся в комплексе имения Мехмандаровых в Шуше, также проводятся Фондом Гейдара Алиева.

Специалисты провели в комплексе имения, серьезно поврежденном в период оккупации и подвергшемся разрушениям со стороны армян, оценочные работы, на основании которых осуществляется процесс восстановления. В комплекс входят мечеть, малый и большой жилые дома. За минувший период кровля дома приведена в соответствие с оригиналом, восстановлены все осыпавшиеся камни, балконы, а также обвалившиеся купола, кровля и михраб входящей в комплекс мечети. В настоящее время проводятся другие восстановительные работы.

Во дворе комплекса завершилось восстановление родника, идет подготовка к ландшафтным работам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada Mehmandarovların malikanə kompleksində bərpa işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılır

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