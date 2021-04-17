О нас
Report Georgia
Аудио новости

Восстанавливается разрушенный армянами в Шуше мемориальный комплекс

Восстанавливается разрушенный армянами в Шуше мемориальный комплекс Мемориальный комплекс в Шуше, посвященный жертвам и воинам-освободителям Великой Отечественной Войны (1941-1945), за годы оккупации пришел в упадок
Карабах
17 апреля 2021 г. 14:47
Восстанавливается разрушенный армянами в Шуше мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс, посвященный жертвам и воинам-освободителям Великой Отечественной Войны (1941-1945), расположенный в Шуше, за годы оккупации пришел в упадок, сообщает Report со ссылкой на Сaliber.az.

Армянские оккупанты не только не поддерживали его в первозданном виде, но и, напротив, почти полностью разрушили. После освобождения Шуши комплекс предстал перед нами в печальном виде.

Однако, в настоящий момент он, как и весь город Шуша, активно восстанавливается.

Видеокадры из Шуши — лишнее тому доказательство.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada ermənilərin dağıtdığı xatirə kompleksi bərpa edilir
Версия на английском языке ФотоMemorial complex destroyed by Armenians in Shusha being restored

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi