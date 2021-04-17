Восстанавливается разрушенный армянами в Шуше мемориальный комплекс

Мемориальный комплекс в Шуше, посвященный жертвам и воинам-освободителям Великой Отечественной Войны (1941-1945), за годы оккупации пришел в упадок

Мемориальный комплекс, посвященный жертвам и воинам-освободителям Великой Отечественной Войны (1941-1945), расположенный в Шуше, за годы оккупации пришел в упадок, сообщает Report со ссылкой на Сaliber.az .

Армянские оккупанты не только не поддерживали его в первозданном виде, но и, напротив, почти полностью разрушили. После освобождения Шуши комплекс предстал перед нами в печальном виде.

Однако, в настоящий момент он, как и весь город Шуша, активно восстанавливается.

Видеокадры из Шуши — лишнее тому доказательство.