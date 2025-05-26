Волонтеры дипломатии ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана
Волонтеры дипломатии ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях АзербайджанаВолонтеры Дипломатии посетили город Ханкенди и Шуша, где ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.
Представители группы "Волонтеры дипломатии", действующей при МИД Азербайджана, посетили города Ханкенди и Шуша (Карабахский регион страны), где ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.
Как передает Report, об этом сообщает официальная страница МИД Азербайджана в социальной сети "Х".
Волонтеры также ознакомились с культурными и историческими памятниками Азербайджана.
"В рамках визита волонтеры посетили Карабахский университет, где смогли провести встречу с руководством вуза и студентами", - говорится в сообщении.
Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatiya könüllüləri @AzDiplomacy könüllü proqramı çərçivəsində Xankəndi və Şuşa şəhərlərinə səfər edib, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan yenidənqurma və bərpa işləri, habelə tarixi-mədəni irs nümunələrimiz ilə tanış olublar.