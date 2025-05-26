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Волонтеры дипломатии ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана

Волонтеры дипломатии ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана Волонтеры Дипломатии посетили город Ханкенди и Шуша, где ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.
Карабах
26 мая 2025 г. 11:09
Волонтеры дипломатии ознакомились с восстановительными работами на освобожденных территориях Азербайджана

Представители группы "Волонтеры дипломатии", действующей при МИД Азербайджана, посетили города Ханкенди и Шуша (Карабахский регион страны), где ознакомились с работами по реконструкции и восстановлению освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом сообщает официальная страница МИД Азербайджана в социальной сети "Х".

Волонтеры также ознакомились с культурными и историческими памятниками Азербайджана.

"В рамках визита волонтеры посетили Карабахский университет, где смогли провести встречу с руководством вуза и студентами", - говорится в сообщении.

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