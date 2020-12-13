О нас
Report Georgia
Аудио новости

Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы

Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы "Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Международное сообщество, а также Россия признают территориальную целостность Азербайджана, о чем неоднократно заявлял президент Росиии Владимир Путин".
Карабах
152
13 декабря 2020 г. 19:38
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Игорь Коротченко

"Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана. Международное сообщество, а также Россия признают территориальную целостность Азербайджана, о чем неоднократно заявлял президент Росиии Владимир Путин".

Как передает российское бюро Report, об этом на своем телеграм-канале поделился российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Скрывающиеся в лесах и совершившие провокацию в районе Гадрута армянские незаконные вооруженные формирования должны рассматриваться как международные террористы - со всеми вытекающими отсюда последствиями", - отметил эксперт.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
10 декабря 2020 г. 15:35
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi