Военные эксперты Украины призвали Армению выдать все карты минных полей - ЭКСКЛЮЗИВ

Военные эксперты, офицеры запаса Украины выступили с совместным заявлением, призвав Армению выдать все карты минных полей Азербайджану

Военные эксперты, офицеры запаса Украины выступили с совместным заявлением, призвав Армению выдать все карты минных полей Азербайджану.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал украинский военный эксперт, офицер запаса Юрий Кочевенко.

В заявлении говорится, что во имя защиты жизни и здоровья невинных людей Армения должна предоставить карты всех минных полей.

"Соответствующие международные организации должны принять срочные меры в рамках своих мандатов по разрешению данной проблемы. Передача 12 июня карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе является знаковым событием и данный процесс должен быть продолжен", - говорится в заявлении.

Военные эксперты также отметили, что жертвами подрыва мин становятся и азербайджанские журналисты: "Нельзя не упомянуть последний факт, того, что 4 июня автомобиль, в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, подорвался на противотанковой мине. В результате этого ужасного происшествия погибли 3 человека, еще четверо были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Это еще раз остро поднимает вопрос разминирования освобожденных территорий", - сказал Кочевенко.

К данному заявлению присоединились соучредитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Людмила Долгоновская, известный украинский писатель, офицер запаса Владимир Чеповой, полковник запаса, известный военный журналист, специальный корреспондент "Армия Информ", экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин, руководитель исследовательских проектов Центра социального инжиниринга "Реализация и анализ несистемных действий" Дмитрий Громаков, офицер запаса, главный редактор Информационного агентства "Черным по белому" Руслан Оружев.