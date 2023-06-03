Военная прокуратура: В местах массовых захоронений обнаружено более 400 фрагментов человеческих тел

В общей сложности более 400 фрагментов человеческих тел были найдены в обнаруженных до сих пор местах массовых захоронений.

В общей сложности более 400 фрагментов человеческих тел были найдены в обнаруженных до сих пор местах массовых захоронений.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

По его словам, массовые захоронения были обнаружены в селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сейдахмедли Физулинского района, Кельбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Начальник отдела сообщил, что с целью идентификации найденных в захоронениях останков людей с лицами, пропавшими без вести во время первой карабахской войны, наряду с судебно-медицинской криминалистической экспертизой назначено более 200 судебных молекулярно-генетических экспертиз.