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Военная прокуратура: В местах массовых захоронений обнаружено более 400 фрагментов человеческих тел

Военная прокуратура: В местах массовых захоронений обнаружено более 400 фрагментов человеческих тел В общей сложности более 400 фрагментов человеческих тел были найдены в обнаруженных до сих пор местах массовых захоронений.
Карабах
3 июня 2023 г. 15:26
Военная прокуратура: В местах массовых захоронений обнаружено более 400 фрагментов человеческих тел

В общей сложности более 400 фрагментов человеческих тел были найдены в обнаруженных до сих пор местах массовых захоронений.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам начальник специального следственного отдела Военной прокуратуры Эмиль Тагиев.

По его словам, массовые захоронения были обнаружены в селе Дашалты Шушинского района, селе Эдилли Ходжавендского района, селе Фаррух Ходжалинского района, селе Юхары Сейдахмедли Физулинского района, Кельбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Начальник отдела сообщил, что с целью идентификации найденных в захоронениях останков людей с лицами, пропавшими без вести во время первой карабахской войны, наряду с судебно-медицинской криминалистической экспертизой назначено более 200 судебных молекулярно-генетических экспертиз.

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Версия на английском языке Military prosecutor's office: More than 400 fragments of human bodies found in mass graves
Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq: "Kütləvi məzarlıqlardan 400-dən artıq insan meyit qalıqları aşkarlanıb"

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