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Военная прокуратура об обнаружении тела пропавшего без вести капитана

Военная прокуратура об обнаружении тела пропавшего без вести капитана В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было обнаружено тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего. Его личность установили, и тело передали по назначению
Карабах
11 июля 2021 г. 14:29
Военная прокуратура об обнаружении тела пропавшего без вести капитана

"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий было обнаружено тело еще одного пропавшего без вести военнослужащего. Его личность установили, и тело передали по назначению".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры республики.

В информации отмечается, что после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года были проведены интенсивные оперативно-розыскные мероприятия по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики и передаче их родственникам. Данные мероприятия были взяты под контроль руководством Генеральной прокуратуры и Военной прокуратуры Азербайджанской Республики:

"В рамках интенсивных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с СБУ и МВД, поисковые группы в составе сотрудников Министерства обороны и Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечили поиск пропавших без вести военнослужащих, установление их личности и передачу их телсоответствующим структурам.

В дополнение к ранее полученной информации сообщается об обнаружении тела другого пропавшего без вести военнослужащего, капитана Панахова Акбара Бейлар оглу, и были приняты необходимые меры для установления его личности и передачи тела по назначению.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других пропавших без вести военнослужащих, поисковые группы проводят интенсивные работы", - говорится в заявлении.

Ведомство пожелало упокоения душам всех шехидов и терпения их близким.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq şəhid kapitanın nəşinin tapılması ilə bağlı açıqlama yayıb

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