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Во время войны международным организациям и министерствам направлено около 400 писем

Во время войны международным организациям и министерствам направлено около 400 писем "Во время Отечественной войны Управление международного сотрудничества Министерства юстиции в рамках своих полномочий проводило работу по донесению до международных партнеров сведений о правой борьбе, проводимой нашей страной".
Карабах
17 мая 2021 г. 16:36
Во время войны международным организациям и министерствам направлено около 400 писем

"Во время Отечественной войны Управление международного сотрудничества Министерства юстиции в рамках своих полномочий проводило работу по донесению до международных партнеров сведений о правой борьбе, проводимой нашей страной".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель группы Управления международного сотрудничества Азер Джафаров на онлайн-брифинге на тему “Международная деятельность Министерства юстиции”.

По его словам, за этот период министерством было направлено около 400 писем в министерства юстиции 77 государств и 10 международным организациям:

"Письма обусловлены преступлениями армянской стороны и их горькими последствиями. Во время войны армянская сторона совершила ряд преступлений против гражданских лиц, в том числе в отношении детей. В связи с этим направлены письма в специализированные структуры".

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Версия на азербайджанском языке Vətən Müharibəsində 77 dövlətin Ədliyyə nazirliklərinə, 10 beynəlxalq təşkilata 400-dək məktub göndərilib

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