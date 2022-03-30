Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев

В окрестностях села Фаррух Ходжалинского района найдены останки предположительно еще нескольких азербайджанцев.

В окрестностях села Фаррух Ходжалинского района найдены останки предположительно еще нескольких азербайджанцев.

Как сообщает Report, вероятно, останки принадлежат гражданам Азербайджана, погибшим в тяжелых боях за село и высоту Фаррух в Первой Карабахской войне.

В ходе раскопок, проведенных в трех местах, были также найдены останки азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны.

В прошлом году на территории села Фаррух тоже были обнаружены останки человеческих тел.

В настоящее время расследование фактов продолжается.