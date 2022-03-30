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Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев

Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев В окрестностях села Фаррух Ходжалинского района найдены останки предположительно еще нескольких азербайджанцев.
Карабах
30 марта 2022 г. 16:44
Во время раскопок в Фаррухе найдены останки еще нескольких азербайджанцев

В окрестностях села Фаррух Ходжалинского района найдены останки предположительно еще нескольких азербайджанцев.

Как сообщает Report, вероятно, останки принадлежат гражданам Азербайджана, погибшим в тяжелых боях за село и высоту Фаррух в Первой Карабахской войне.

В ходе раскопок, проведенных в трех местах, были также найдены останки азербайджанцев, убитых во время Первой Карабахской войны.

В прошлом году на территории села Фаррух тоже были обнаружены останки человеческих тел.

В настоящее время расследование фактов продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFərruxda qazıntılar zamanı daha bir neçə azərbaycanlının meyitlərinin qalıqları tapılıb

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