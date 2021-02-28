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Во французском СМИ опубликован репортаж об «Агдаме - городе призраков»

Во французском СМИ опубликован репортаж об «Агдаме - городе призраков» На влиятельном французском портале Atlantico опубликован репортаж эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа, посвященный освобожденному от армянской оккупации Агдаме.
Карабах
28 февраля 2021 г. 21:28
Во французском СМИ опубликован репортаж об «Агдаме - городе призраков»

На влиятельном французском портале Atlantico опубликован репортаж эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа, посвященный освобожденному от армянской оккупации Агдаме.

Как сообщает Report, во время своего недавнего посещения города он стал свидетелем ужасающих последствий армянского вандализма. По словам С.Буссуа, Агдам, некогда являвшийся центром культуры, сейчас напоминает "город призраков".

"Агдам расположен в 360 км от Баку. Этот город в Карабахе является символом 30-летней войны, которая завершилась в результате 44-дневных ожесточенных боевых действий между Азербайджаном и Арменией и подписанием 10 ноября прошлого года при содействии России заявления о прекращении огня между двумя странами.

Агдам, как и многие другие города региона, был оккупирован в 1993 году ВС Армении, стремившимися воплотить мечту о "Великой Армении".

В результате войны 800 тыс. азербайджанцев были изгнаны из родных земель. Оккупация Агдама не привела к его экономическому развитию и расселению здесь армян, а напротив, к постепенному угасанию жизни, царившей там при азербайджанцах. Во время СССР азербайджанцы и армяне десятилетиями учились жить в гармонии. Развал советской империи пробудил новые националистические аппетиты. В результате Агдам, один из традиционных мультикультуральных городов региона, был стерт с исторической карты", – отмечает автор.

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Версия на азербайджанском языке Fransa mediasında “Qarabağın ruhlar şəhəri Ağdam”dan reportaj

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