Во французском СМИ опубликован репортаж об «Агдаме - городе призраков»

На влиятельном французском портале Atlantico опубликован репортаж эксперта по Ближнему Востоку, доктора политических наук Себастьяна Буссуа, посвященный освобожденному от армянской оккупации Агдаме.
"Агдам расположен в 360 км от Баку. Этот город в Карабахе является символом 30-летней войны, которая завершилась в результате 44-дневных ожесточенных боевых действий между Азербайджаном и Арменией и подписанием 10 ноября прошлого года при содействии России заявления о прекращении огня между двумя странами.
Агдам, как и многие другие города региона, был оккупирован в 1993 году ВС Армении, стремившимися воплотить мечту о "Великой Армении".
В результате войны 800 тыс. азербайджанцев были изгнаны из родных земель. Оккупация Агдама не привела к его экономическому развитию и расселению здесь армян, а напротив, к постепенному угасанию жизни, царившей там при азербайджанцах. Во время СССР азербайджанцы и армяне десятилетиями учились жить в гармонии. Развал советской империи пробудил новые националистические аппетиты. В результате Агдам, один из традиционных мультикультуральных городов региона, был стерт с исторической карты", – отмечает автор.