Внешнеполитическое ведомство Азербайджана ответило МИД Армении

Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права

"Президент Азербайджанской Республики, как и всегда, выразил свои мысли в достаточно ясной и конкретной форме. Если МИД Армении желает представить услышанное в искаженном виде, это уже показатель их злонамеренности".

Об этом Report заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

В ответ на комментарий МИД Армении, утверждающий, что президент Азербайджана угрожал Армении применением силы, представитель МИД сказала:

"Хотим довести до желающих интерпретировать высказывания главы нашего государства, что президент Азербайджана в интервью от 20 апреля говорил о возможном в Армении реваншизме против Азербайджана и угрозах нашей территориальной целостности и подчеркнул: "Если мы выявим возможную угрозу, мы немедленно ее уничтожим… потому что это национальная оборона, вопрос национальной безопасности". Это не угроза территориальной целостности Армении, как утверждает МИД Армении, а наоборот, показатель нашей решимости ответить на любую возможную угрозу со стороны Армении против территориальной целостности Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Я бы хотела напомнить, что глава государства в интервью также отметил готовность Азербайджана к сотрудничеству, подчеркнул, что хотя Армения совершила геноцид против азербайджанцев на государственном уровне, а все наши исторические и религиозные памятники были разрушены, мы должны смотреть в будущее.

Как заявлялось неоднократно и на самом высоком уровне, Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, особенно суверенитета государств, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Выполнение трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года служит именно этому. Армения же, к сожалению, вместо исполнения трехстороннего заявления, отравляет полными лжи и клеветы мыслями свое население и пытается ввести в заблуждение международную общественность".