Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана

Представители дипломатического корпуса уже совершили седьмой визит на освобожденные территории Азербайджана со времени подписания соглашения от 10 ноября 2020 года.

Представители дипломатического корпуса уже совершили седьмой визит на освобожденные территории Азербайджана со времени подписания соглашения от 10 ноября 2020 года.

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Одной из важных целей таких поездок является возможность на месте ознакомиться со зверствами и вандализмом, совершенными на оккупированных территориях Азербайджана Арменией", - отметил Гаджиев.

Он отметил, что это важно, потому что Армения по-всякому пытается завуалировать все свои действия, отрицать их. А когда дипломаты видят все своими глазами – отрицание невозможно.

Также он отметил, что постепенно подобные визиты приобретают и позитивный характер тоже – они знакомятся с работами на этих территориях, созидательным строительством и возрождением Карабаха.

Посетившие Карабах дипломаты, конечно же, передают информацию об увиденном своим правительствам, что может в дальнейшем привлечению этих стран в качестве инвесторов и участников созидательного строительства на освобожденных территориях.