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Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана

Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана Представители дипломатического корпуса уже совершили седьмой визит на освобожденные территории Азербайджана со времени подписания соглашения от 10 ноября 2020 года.
Карабах
16 октября 2021 г. 16:50
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана

Представители дипломатического корпуса уже совершили седьмой визит на освобожденные территории Азербайджана со времени подписания соглашения от 10 ноября 2020 года.

Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Одной из важных целей таких поездок является возможность на месте ознакомиться со зверствами и вандализмом, совершенными на оккупированных территориях Азербайджана Арменией", - отметил Гаджиев.

Он отметил, что это важно, потому что Армения по-всякому пытается завуалировать все свои действия, отрицать их. А когда дипломаты видят все своими глазами – отрицание невозможно.

Также он отметил, что постепенно подобные визиты приобретают и позитивный характер тоже – они знакомятся с работами на этих территориях, созидательным строительством и возрождением Карабаха.

Посетившие Карабах дипломаты, конечно же, передают информацию об увиденном своим правительствам, что может в дальнейшем привлечению этих стран в качестве инвесторов и участников созидательного строительства на освобожденных территориях.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Diplomatların Qarabağda erməni vəhşiliklərini görməsi mühümdür"
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev says diplomats' visits to Karabakh 'very important'

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