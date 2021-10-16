Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана

Представители дипломатического корпуса уже совершили седьмой визит на освобожденные территории Азербайджана со времени подписания соглашения от 10 ноября 2020 года.
Об этом Report заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Одной из важных целей таких поездок является возможность на месте ознакомиться со зверствами и вандализмом, совершенными на оккупированных территориях Азербайджана Арменией", - отметил Гаджиев.
Он отметил, что это важно, потому что Армения по-всякому пытается завуалировать все свои действия, отрицать их. А когда дипломаты видят все своими глазами – отрицание невозможно.
Также он отметил, что постепенно подобные визиты приобретают и позитивный характер тоже – они знакомятся с работами на этих территориях, созидательным строительством и возрождением Карабаха.
Посетившие Карабах дипломаты, конечно же, передают информацию об увиденном своим правительствам, что может в дальнейшем привлечению этих стран в качестве инвесторов и участников созидательного строительства на освобожденных территориях.