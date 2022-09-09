О нас

Визит международных путешественников в Карабах продолжается

Визит международных путешественников в Карабах продолжается Продолжается визит международных путешественников в освобожденные от оккупации районы Азербайджана.
Карабах
9 сентября 2022 г. 09:49
Визит международных путешественников в Карабах продолжается

Продолжается визит международных путешественников в освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Как передает командированный в регион сотрудник Report, минувшим днем путешественники посетили город Шушу и Агдамский район.

Сегодня они посетили старинную мечеть в селе Алханлы Физулинского района. Гостям рассказали, что в годы оккупации эта мечеть была разрушена и использовалась для содержания скота.

В программу визита входит посещение Физулинского международного аэропорта и расположенной в Ходжавендском районе Азыхской пещеры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоInt’l travellers to visit Fuzuli International Airport and Azykh Cave in Khojavend 
Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahların Qarabağa səfəri davam edir

Самое важное

Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
Азербайджан передал пятерых армянских военнослужащих противоположной стороне
8 сентября 2022 г. 22:13
Президент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
ФотоПрезидент принял участие в открытии Республиканского санатория туберкулезных заболеваний в Баку
8 сентября 2022 г. 14:04
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
Минобороны: Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу в направлении госграницы
8 сентября 2022 г. 09:25
В Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
ФотоВ Лачыне армяне обстреляли экскаватор, принадлежащий гражданской компании
7 сентября 2022 г. 15:36
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
Ильхам Алиев: Высоко ценим вклад Великобритании в вопросе разминирования территорий
7 сентября 2022 г. 11:57
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
Ильхам Алиев поздравил Элизабет Трасс
7 сентября 2022 г. 11:53
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
Президент Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Японии
7 сентября 2022 г. 11:10
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
Итоговое решение об увеличении поставок газа по TAP ожидается в следующем году
7 сентября 2022 г. 09:31
В Баку демонстрируются современное оружие и техника
ФотоВ Баку демонстрируются современное оружие и техника
6 сентября 2022 г. 17:17
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
Министерство: Переход на новую школьную форму не является обязательным
6 сентября 2022 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi