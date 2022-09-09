Визит международных путешественников в Карабах продолжается

Продолжается визит международных путешественников в освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Продолжается визит международных путешественников в освобожденные от оккупации районы Азербайджана.

Как передает командированный в регион сотрудник Report, минувшим днем путешественники посетили город Шушу и Агдамский район.

Сегодня они посетили старинную мечеть в селе Алханлы Физулинского района. Гостям рассказали, что в годы оккупации эта мечеть была разрушена и использовалась для содержания скота.

В программу визита входит посещение Физулинского международного аэропорта и расположенной в Ходжавендском районе Азыхской пещеры.