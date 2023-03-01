Виторино: МОМ готова поддержать Азербайджан в возвращении вынужденных переселенцев

Международная организация по миграции обладает необходимым опытом, чтобы поддержать Азербайджан в возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Международная организация по миграции обладает необходимым опытом, чтобы поддержать Азербайджан в возвращении бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории.

Как передает Report, об этом журналистам сказал генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино.

"У нас большой опыт в этом, и мы можем поддержать Азербайджан, в том числе предоставить необходимую техническую поддержку", - сказал он.

По словам Виторино, МОМ и Азербайджан очень продуктивно сотрудничают не только в миграционных вопросах.

Он также отметил важную роль Азербайджана в международной миграционной системе.

"Доказательством тому является подписанный сегодня меморандум. МОМ очень рад сотрудничать с правительством Азербайджана", - сказал генеральный директор.