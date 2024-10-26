Виктория Лоуренс: Размах восстановительных работ в Карабахе поражает

Размах восстановительных работ в Карабахском регионе Азербайджана не может не впечатлять.

Размах восстановительных работ в Карабахском регионе Азербайджана не может не впечатлять.

Как передает корреспондент Report, об этом в Шуше журналистам сказала путешественница из Великобритании Виктория Лоуренс (Victoria Lawrence).

Она отметила, что это не первый ее визит в Азербайджан.

"Последний раз я была в Азербайджане в 1970-х годах. Я путешествовала по этой территории и вижу, какое развитие здесь произошло с того времени", - сказала она.

По ее словам, мир должен знать больше о происходящем в Карабахе. "Все это время мы были в неведении, и теперь я собираюсь больше заняться изучением этого региона" - добавила она.

Подводя итог, Лоуренс, отметила, что с радостью приедет на освобожденные территории в будущем со своей семьей.