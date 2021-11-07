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Виктор Ющенко: Все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь

Виктор Ющенко: Все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь Очень грустно смотреть на разрушенную Шушу: все в руинах и развалинах, нет людей, живущих тут.
Карабах
7 ноября 2021 г. 16:35
Виктор Ющенко: Все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь

"Очень грустно смотреть на разрушенную Шушу: все в руинах и развалинах, нет людей, живущих тут".

Как передает Report, об этом в рамках поездки в Шушу журналистам сказал бывший президент Украины Виктор Ющенко.

Он отметил, что несмотря на это, все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь.

Экс-президент подчеркнул, что все развалины можно восстановить при наличии соответствующего боевого духа и настроя, которым переполнен Азербайджанский народ.

"В Азербайджане сейчас хорошее время, создана крепкая нация", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Yuşşenko: "Hamı sevinir ki, Şuşada həyat yenidən canlanıb"

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