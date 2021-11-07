Виктор Ющенко: Все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь

"Очень грустно смотреть на разрушенную Шушу: все в руинах и развалинах, нет людей, живущих тут".
Как передает Report, об этом в рамках поездки в Шушу журналистам сказал бывший президент Украины Виктор Ющенко.
Он отметил, что несмотря на это, все счастливы, что в Шуше возродилась жизнь.
Экс-президент подчеркнул, что все развалины можно восстановить при наличии соответствующего боевого духа и настроя, которым переполнен Азербайджанский народ.
"В Азербайджане сейчас хорошее время, создана крепкая нация", - заявил он.