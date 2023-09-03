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Вице-президент AОКП: Надеемся, что привезенный нами продовольственный груз будет доставлен ​​жителям армянского происхождения

Вице-президент AОКП: Надеемся, что привезенный нами продовольственный груз будет доставлен ​​жителям армянского происхождения "Мы надеемся, что наш доброжелательный шаг, наша гуманитарная миссия будет оценена должным образом и вскоре привезенный нами продовольственный груз будет доставлен этим людям".
Карабах
3 сентября 2023 г. 13:58
Вице-президент AОКП: Надеемся, что привезенный нами продовольственный груз будет доставлен ​​жителям армянского происхождения

"Мы надеемся, что наш доброжелательный шаг, наша гуманитарная миссия будет оценена должным образом и вскоре привезенный нами продовольственный груз будет доставлен этим людям".

Об этом командированному на территорию корреспонденту Report сообщил вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AОКП) Гафар Аскерзаде.

"Целью нашего доброжелательного шага является доставка продовольственной помощи, в частности 40 тонн муки, проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения. Руководство Общества провело соответствующие переговоры с командованием временно дислоцированных в Азербайджане российских миротворцев. Однако, пока положительного ответа нет. Мы надеемся, что наш доброжелательный шаг, наша гуманитарная миссия будет оценена должным образом и вскоре привезенный нами продовольственный груз будет доставлен этим людям", - сказал он.

Отметим, что два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

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Версия на английском языке Azerbaijan Red Crescent Society official hopeful food cargo will be delivered to residents of Armenian descent
Версия на азербайджанском языке AzQAC-ın vitse-prezidenti: “Ümid edirik ki, gətirdiyimiz ərzaq yükü tezliklə erməniəsilli sakinlərə çatdırılacaq”

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